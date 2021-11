Groupe Own: un immeuble peut être acheté, financé et rénové en interne

Société de conseil en immobilier lors de sa création en 2016, Own est désormais composé de trois entités. Un avantage par les temps qui courent.

Ne dites plus « Own » mais « groupe Own ». Lancé en 2016, il s’agissait à la base d’un acteur spécialisé dans le conseil en immobilier qui cherchait des biens à rénover à destination de ses clients acheteurs. Aujourd’hui, c’est devenu un acteur pluridisciplinaire à trois têtes.

Il y a d’abord Own Services, soit un cabinet de conseils en investissement immobilier. En clair, ce dernier cherche des immeubles à acquérir, surtout à Bruxelles, avec pour objectif de les rénover avant de les céder à des acheteurs.