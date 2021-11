Une expo temporaire dans un bien de caractère à vendre: l’art s’invite à la maison

Art et immobilier peuvent faire bon ménage. Une preuve supplémentaire nous est apportée via le projet intitulé Rendez-vous ! initié par le galeriste et curateur Antonio Nardone.

Jamais à court d’idées, ce dernier s’est mis en tête d’utiliser les lieux disponibles à Bruxelles (et en périphérie) pour y organiser des expositions. Par lieux disponibles, l’homme entend des biens de caractère (maisons ou appartements) qui sont en vente, ou en attente de la signature définitive de l’acte si un compromis a déjà été signé.