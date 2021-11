Bruxelles: nouvelle opération de grande envergure contre des trafiquants de drogue

« Ce que je peux vous expliquer à mon niveau, c’est que dans le cadre d’une enquête de notre section « Recherche locale – Direction stupéfiants », nous avons mené un certain nombre de ces perquisitions » pointe Sarah Frederickx, porte-parole de la zone Midi. Celles-ci, précise-t-elle, ne sont pas liées aux perquisitions et arrestations bruxelloises diligentées en octobre par le parquet fédéral, dans le cadre d’une opération liée à des informations issues du dispositif de messagerie cryptée « SkyECC ». Elles dépassent par contre le seul cadre de la zone, l’enquête ayant révélé l’intérêt « d’autres endroits qui sont hors de la zone Midi ».

Depuis 5h du matin ce mercredi, la zone de police Bruxelles Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles) coordonne une opération d’envergure dans le cadre de la lutte antidrogue. Celle-ci concerne notamment des trafiquants de la cité du Peterbos à Anderlecht, mais des recherches ont également lieux ailleurs dans la capitale. On parlerait actuellement de dizaines de perquisitions, parfois appuyées par des membres des Unités spéciales de la police fédérale (DSU), qui confirme avoir mis des effectifs à disposition des zones impliquées dans le déploiement.

« Une dizaine de suspects ont déjà été interpellés. On a retrouvé ce qu’on pensait retrouver, mais on en est encore au stade de l’inventaire. Les résultats seront communiqués par le parquet de Bruxelles dans le courant de la journée », poursuit Sarah Frederickx, ajoutant que les opérations en cours ont également mobilisé un certain nombre d’effectifs de la police administratif, histoire de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public.