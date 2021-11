L’architecture wallonne à l’honneur

Donner un coup de projecteur sur l’architecture wallonne. Encourager ceux qui la conçoivent. Promouvoir l’image de la Wallonie. Si les objectifs du Grand Prix d’Architecture de Wallonie, organisé depuis 2010, sont multiples, l’édition de cette année avait une saveur particulière… Jusqu’au bout, les organisateurs, l’Union wallonne des Architectes (UWA) et la Maison régionale d’Architecture et d’Urbanisme (MRAU), ont dû composer avec la situation sanitaire. Depuis le lancement du concours, durant le confinement, jusqu’à la cérémonie de proclamation des lauréats jeudi dernier, en passant par l’accueil du jury international en septembre. Au final, malgré les incertitudes, le concours s’est achevé de la meilleure manière possible : près de 300 architectes se sont réunis au Théâtre royal de Namur.