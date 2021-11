Bruxelles: une villa à vendre pour 2,5 millions d’euros (photos)

Cette villa contemporaine a été construite en 2004 par l’architecte Jean-Marie Gillet. Elle se distingue par ses matériaux naturels, ses belles hauteurs de plafond ou encore ses lignes épurées. Son plus gros atout est néanmoins sa localisation à Uccle, à quelques minutes de toutes les facilités mais dans un cadre calme en bordure de bois. La répartition des chambres à l’étage et au rez-de-jardin est idéale pour une famille, et l’agencement de la villa permet des aménagements variés comme ceux d’un studio ou d’un espace professionnel.

Situation

Cette villa est localisée dans le quartier du Prince d’Orange, une zone d’Uccle prisée notamment pour son calme et son côté verdoyant. Le bien se situe en effet dans une rue sans issue et est bordé à l’arrière par le bois de Verrewinkel. On trouve plusieurs arrêts de bus à 10 minutes à pied et les environs de la villa comportent de nombreuses écoles. Quelques minutes en voiture suffisent pour rejoindre les commerces, notamment à Fort Jaco (5 minutes). La situation de la villa permet d’accéder rapidement au centre de Bruxelles comme à sa périphérie. Le parking est aisé dans la rue et des emplacements sont prévus dans l’enceinte sécurisée de la villa.

Etat général

La villa a été construite en 2004 et est signée par l’architecte Jean-Marie Gillet. Elle mêle à la fois une structure en béton et une ossature bois, et une grande attention a été portée aux détails. Côté technique, la villa est équipée d’une chaudière au gaz de ville à condensation, de domotique, d’une installation sonore, d’un adoucisseur d’eau ou encore d’un système d’alarme – y compris dans le jardin. Son niveau PEB est de D. La construction contemporaine et l’entretien suivi de la villa lui permettent de rester dans un excellent état aujourd’hui. On peut immédiatement s’y installer, mais son potentiel permet aussi d’envisager divers aménagements, comme celui d’un studio.

Disposition

La villa est composée de trois niveaux ouverts sur la forêt grâce à de grandes baies vitrées. Comme le terrain est en pente, le rez-de-chaussée se situe au niveau de la rue, mais en hauteur par rapport au jardin. En plus du hall d’entrée, cet étage accueille les pièces de vie, à savoir un séjour avec cheminée, prolongé par une grande terrasse et une cuisine ultra-équipée avec de nombreux rangements. On y retrouve aussi le garage, qui a été aménagé en pièce de séjour supplémentaire mais peut servir de studio ou de bureau. Au niveau supérieur s’étend l’espace parental, composé d’une salle de bain complète, un dressing et une chambre avec terrasse donnant sur la forêt. Les 3 autres chambres et leurs salles d’eau sont rassemblées en bas, au rez-de-jardin. Elles sont organisées autour d’une pièce polyvalente (salle de jeu, salon…) qui donne aussi accès à une chambre de bonne et à des espaces de rangement (buanderie, caves…).

Prix

La villa est affichée au prix de 2.495.000 euros. Sa construction est assez récente et son état est excellent. Il s’agit d’une habitation familiale, dans laquelle on peut envisager l’aménagement d’un studio ou encore d’un espace professionnel.

Adresse : Uccle

Surface habitable : +/- 450 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 4

WC : 6

Cave : oui

Jardin : oui (+/- 7,5 ares)

Etat : habitable (construction 2004)

Garage : oui

PEB : D