Raoul Hedebouw veut populariser le PTB

Une surprise ? Ce serait mentir, tant le costume semble tailler sur mesure pour sa carrure de ténor. Raoul Hedebouw sera bien le seul candidat à la présidence du PTB, lors du congrès du 5 décembre prochain. Tout autre candidat face à lui aurait sans doute fait de la figuration, tant le Liégeois incarne depuis plusieurs années l’image et la parole de son parti. « Deux dynamiques ont joué, explique le futur président. Il s’agissait de travailler au consensus, à l’unité de notre organisation, dans la perspective de 2024. Et nous cherchions un profil pour mener le combat pour notre pays lors de ces échéances électorales. On sait que le Vlaams Belang veut splitser le pays. C’est un enjeu fondamental pour un parti unitaire comme le nôtre. Nous voulons incarner l’unité nationale alors que d’autres formations ont un agenda qui n’est même plus caché visant à diviser le pays. »