Affaire de la sextape de Valbuena: Karim Benzema condamné à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende

Karim Benzema a été reconnu coupable mercredi de complicité de tentative de chantage contre son ancien équipier en équipe de France Mathieu Valbuena et condamnée à une peine d’un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende.

«Benzema s’est personnellement impliqué, au prix de subterfuges et de mensonges, pour convaincre son coéquipier de se soumettre au chantage», a estimé le tribunal correctionnel de Versailles dans son jugement. La star du Real Madrid n’a fait preuve «d’aucune bienveillance à l’égard de Valbuena, bien au contraire» et il a agi «avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation», ont ajouté les juges.