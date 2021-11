Feu vert au déploiement de la 5G

Ces arrêtés royaux posaient jusqu’ici un problème aux Régions parce qu’ils permettent à un quatrième opérateur d’entrer sur le marché télécom belge et ce, à des conditions préférentielles. Voulu par le premier ministre Alexander De Croo pour doper la concurrence, ce quatrième opérateur n’était pas très bien vu par les Régions. Bruxelles n’y était pas favorable pour des raisons liées à la multiplication des antennes sur son territoire et au rayonnement lié à celles-ci. La Région wallonne, quant à elle, était surtout inquiète quant à l’impact que cela allait avoir sur la couverture des zones blanches et grises. L’entrée d’un quatrième opérateur va nécessairement faire baisser les prix mais aussi diminuer les marges des opérateurs télécoms et donc réduire leur capacité à investir dans des zones rurales peu rentables.

Pour lever ces réticences, le Fédéral a revu sa copie. Sans abandonner son idée de faire rentrer un quatrième opérateur, il a fractionné le spectre disponible de manière à encourager l’entrée d’un nouvel opérateur centré sur le marché des entreprises (qui a besoin de moins de spectre) plutôt que sur le marché résidentiel. Rappelons que l’intérêt principal de la technologie 5G se situe principalement au niveau des applications « b to b » (les entreprises). Cette modification a visiblement permis de convaincre les Régions.

Dans un communiqué, la ministre des Télécoms Petra De Suttter (Groen) a néanmoins souligné qu’il était toujours possible pour « un casseur de prix » de rentrer sur le marché résidentiel belge en tant que quatrième opérateur, « avec des conséquences potentiellement positives pour tous les Belges qui paient des prix élevés pour leur abonnement GSM. Nous laissons au marché le soin de décider où il y a le plus d’espace pour un surcroît de concurrence ». Pour l’heure, seule l’entreprise Citymesh, propriété du groupe limbourgeois d’IT Cegeka a publiquement manifesté son ambition de devenir ce quatrième opérateur. Elle s’est spécialisée dans le développement de réseaux télécoms privés pour les entreprises.

La ministre De Sutter s’est fécilitée du déblocage du dossier. « C’est une très bonne nouvelle pour notre pays, a-t-elle indiqué. Après des années de surplace, nous réalisons enfin ce que différentes instances attendent de nous : les organisations de consommateurs mais aussi l’Europe et les entreprises qui veulent développer des applications 5G ».

La Belgique a en effet accumulé beaucoup de retard. Elle est l’un des derniers pays d’Europe à se lancer dans le 5G alors que le Continent européen s’est déjà fait lui-même fortement distancié par l’Asie et l’Amérique. « On aura un retard de 3 à 4 ans par rapport à des pays comme la Chine (NDLR : qui revendique 450 millions d’utilisateurs 5G) ou la Corée du Sud, estime Remi de Montgolfier, patron de la filiale belge de l’équipementier Ericsson. En Corée, la couverture 5G du territoire est déjà de 95 %. Aux États-Unis, on est à 38 % et en Suisse à 35 % ». Il estime qu’une fois les fréquences attribuées aux opérateurs, il faudra encore compter entre 2 et 3 ans pour que le réseau 5G soit achevé.

L’absence de consensus autour du quatrième opérateur n’est pas le seul dossier à avoir bloqué l’avancement de la 5G dans notre pays. Deux autres problèmes ont aussi contribué à ce retard.

Il y d’abord eu la question de la répartition du pactole issu de la vente des fréquences (plus de 800 millions d’euros). Les Communautés réclament une plus grande part du gâteau considérant que la 5G va surtout servir à faire transiter du contenu média (vidéos…), qui relève de leurs compétences, plutôt que des communications, du ressort du fédéral. Ce dernier ne l’entend pas de cette oreille et veut le maintien de la clé de répartition en vigueur jusqu’ici (80/20). Aucun accord n’a été trouvé sur ce point mais pour mettre un terme au blocage, le Fédéral et les entités fédérés ont finalement décidé de mettre le problème au frigo. L’argent sera placé sur un compte bloqué en attendand qu’un accord intra-belge soit trouvé.