Arbitrage Tapie/Crédit Lyonnais: 1 an de prison avec sursis pour le patron d'Orange

Après une relaxe générale en première instance en juillet 2019, celui qui était à l'époque directeur de cabinet de la ministre de l'Économie Christine Lagarde, a été reconnu coupable de complicité de détournement de biens publics.

L'ancien magistrat Pierre Estoup et l'avocat historique de Bernard Tapie, Maurice Lantourne, ont eux été condamnés pour escroquerie, respectivement à trois ans d'emprisonnement ferme et 300.000 euros d'amende, et à trois ans de prison dont un ferme, 300.000 euros d'amende et une interdiction d'exercice pendant cinq ans.