Allemagne: un accord gouvernemental en vue ce mercredi pour succéder à Merkel

Trois partis politiques ont annoncé vouloir présenter mercredi après-midi un accord en vue de former un gouvernement dirigé par le centre-gauche en Allemagne et ouvrir ainsi une nouvelle ère après 16 années d’Angela Merkel. Près de deux mois après les élections législatives marquées par une débâcle historique pour le camp conservateur de la chancelière, les sociaux-démocrates du SPD s’apprêtent à prendre les rênes du pouvoir dans une alliance inédite avec les Verts et le parti libéral du FDP.

Formée des sociaux-démocrates du SPD, les Verts et le parti libéral du FDP, la coalition va présenter son « contrat » de gouvernement – détaillant leur programme et négocié depuis plusieurs semaines – à 15h locales à Berlin, ont-ils annoncé dans un communiqué.