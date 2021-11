Accord entre direction et syndicats chez Mestdagh (2)

La situation était agitée au sein des grandes surfaces depuis une semaine environ. Vendredi et samedi, une quarantaine de magasins (Carrefour Market - groupe Mestdagh) étaient en grève sur la cinquantaine d'enseignes présentes en Wallonie et à Bruxelles essentiellement. Le personnel dénonçait une surcharge de travail.

Un bureau de conciliation avait été programmé mardi après-midi et après plus de 13 heures de discussion, un accord a été trouvé. Le texte "n'est pas un accord extraordinaire, au vu de la situation de l'entreprise, mais il permet toutefois d'obtenir, entre autres, un peu plus d'heures dans les magasins pour le trimestre qui arrive, et, de manière structurelle, de stabiliser des contrats, et de réduire quelque peu la précarité", expliquait le syndicat chrétien mercredi.