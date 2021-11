Geodis s'étend à l'aéroport de Liège et à Schoten

L'implantation de Grâce-Hollogne doit permettre à Geodis de renforcer sa présence dans le secteur du commerce en ligne en Europe. "Stratégiquement situé dans le triangle d'or Amsterdam-Paris-Francfort, le nouveau bureau offre une connexion entre les continents asiatique et nord-américain et le réseau de distribution multimodal européen de Geodis", détaille l'entreprise.

"Pour nos clients, cela signifie un accès à plus de 250 millions de consommateurs en moins d'une journée par la route et via les liaisons par barges de Liège vers Anvers, Rotterdam et sur le Rhin, tout en disposant d'une connectivité aérienne mondiale et ferroviaire hebdomadaire avec la Chine, depuis Zhengzhou, Yiwu et Chengdu", indique Mark van den Assem, directeur général de Geodis pour le Benelux.