Coronavirus: voici les mesures sur la table en France

Face à la flambée des cas en Europe et en France notamment, de nouvelles décisions sont attendues de la part du gouvernement français ce mercredi. Notamment concernant la dose de rappel, le pass sanitaire et le port du masque.

Autre indicateur de la reprise épidémique, les classes fermées : 6.000 selon le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, contre 4.000 vendredi dernier.

Face à cette recrudescence, qui replace le covid en première ligne dans les débats de la campagne présidentielle, l’exécutif mise plus que jamais, selon une source gouvernementale, sur « les deux outils à notre disposition : la vaccination et le pass » sanitaire, pour lequel les contrôles ont été renforcés.

Le Conseil de défense permettra ainsi « d’aborder la question de l’extension de la troisième dose du vaccin, considérant les recommandations que nous avons obtenues des différentes autorités scientifiques et sanitaires », a indiqué mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Logiquement, le gouvernement devrait entériner la préconisation émise vendredi par la Haute autorité de santé (HAS) d’injecter la dose de rappel (le plus souvent une troisième dose) dès 40 ans, six mois après la vaccination complète. « Il y a très peu de quadragénaires qui sont déjà à six mois de la deuxième dose, ça arrivera progressivement au mois de décembre. Donc, ça nous donne la possibilité de nous organiser si la décision était entérinée », a commenté M. Véran.

Deux autres organismes consultatifs, le Conseil scientifique et le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, sont allés plus loin en envisageant un rappel pour tous les adultes. Le maire de Nice (ex-LR) Christian Estrosi, qui « souhaite une dose de rappel pour tous », « a même commencé à l’administrer » dans sa ville, car « il ne faut pas perdre une seconde, il faut y aller à fond », a-t-il expliqué sur France 2.

Tests gratuits

Pour l’instant, le rappel ne concerne que les plus de 65 ans, les personnes à risques de formes graves et les soignants. Pour les 50-64 ans, le rappel sera disponible à partir du 1er décembre. Le rappel systématique pour tous les adultes ne fait cependant pas consensus chez les scientifiques. Certains font valoir que deux doses restent très efficaces contre les formes graves et que l’urgence est de vacciner ceux qui n’ont reçu aucune dose (6 millions de personnes).

L’un des autres enjeux du Conseil de défense sera de savoir à partir de quand le rappel sera nécessaire pour prolonger le pass sanitaire selon les âges.

Pour les plus de 65 ans, ce mécanisme doit en principe démarrer le 15 décembre. Mais le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a assuré lundi avoir « poussé » pour avancer cette date au « milieu de la semaine prochaine ».

Le Conseil de défense pourrait par ailleurs décider de rendre à nouveau le masque obligatoire dans certains lieux, dont les salles de spectacle. Un couvre-feu ou même un reconfinement ne sont pas à l’étude, selon une source gouvernementale. « Mais compte tenu de ce qui se passe chez nos voisins proches, on ne peut pas l’écarter », prévient dans Le Parisien le professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, qui se dit « très étonné par la brutalité de cette vague ». « Il faut qu’on puisse mettre en place les mesures qui freineront la progression du virus pour préserver les lignes hospitalières qui sont bien mises à mal après deux ans de pandémie », a mis en garde mercredi Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF), sur Radio Classique.