Des recherches porteuses d’espoir contre le cancer du pancréas

On estime que le cancer du pancréas fera partie du top trois des cancers les plus meurtriers en Belgique d’ici 2030. Mais la recherche avance des pistes prometteuses tant dans la compréhension de ce cancer, que dans sa détection et son traitement.

Avec moins de 13 % de chances de survie pour les patients endéans les cinq ans, le cancer du pancréas figure tristement dans la liste des cancers les plus meurtriers en Belgique. La faute à une combinaison de facteurs. D’abord, sa très haute résistance. Ensuite, la difficulté à le détecter. « Les signes cliniques de ce cancer ne sont pas spécifiques », explique le Dr Anne Boucquiau, de la Fondation contre le Cancer. « On parle ici de fatigue, de troubles digestifs ou encore de diabète. Mais surtout, il n’existe actuellement aucun test sensible et spécifique qui permettrait le dépistage précoce systématique de ce cancer. Résultat : il est bien souvent détecté au stade déjà avancé des métastases ».