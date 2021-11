La vigueur de la reprise doit inciter la Belgique à la flexibilité budgétaire (Commission)

"Compte tenu de la vigueur de la reprise, la Belgique est invitée à réexaminer régulièrement l'utilisation, l'efficacité et l'adéquation des mesures de soutien et à se tenir prête à les adapter si nécessaire à l'évolution de la situation", note l'exécutif, dans son avis sur le projet de plan budgétaire que le pays lui avait remis le 15 octobre dernier.

Pour le reste, la Belgique, contrairement à 12 autres pays comme la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, mais surtout l'Italie, la Grèce et Chypre, ne souffre pas de déséquilibre macroéconomique, bien qu'avec la crise du Covid-19, sa dette, tant privée que publique, ait encore augmenté et "mérite d'être surveillée", dit la Commission.