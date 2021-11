De nouvelles restrictions? Une réunion est prévue entre gouverneurs et le Centre de crise

En effet, les chiffres ne sont pas bons et la Belgique est touchée de plein fouet par une 4e vague. Dans cette réunion, il y devrait y être question des marchés de Noël des rassemblements privés et des rassemblements de masse, évoque notamment La Dernière Heure et Sudinfo.

Parmi les bourgmestres, certains estiment les mesures prises lors du dernier Comité de concertation insuffisantes. Certains voudraient une limitation des rassemblements de masse ou encore des mesures communes entre les provinces. D’autres pensent que les mesures prises par le Codéco sont suffisantes.

Les gouverneurs wallons pourraient notamment s’inspirer d’une décision prise dans le nord du Pays. En effet, en Flandre orientale, les fêtes et autres événements qui ne sont pas organisés dans un cadre professionnel sont suspendus pendant quatre semaines, ont fait savoir mardi les autorités provinciales. L’interdiction, qui entrera en vigueur vendredi, concerne notamment les activités de mouvements de jeunesse et de clubs de sport. Les fêtes et événements qui se tiennent dans des boîtes de nuit et des cafés, qui sont soumis aux règles fédérales contre le coronavirus et sont organisés de façon professionnelle, ne sont pas concernés par cet arrêté de police et sont pour le moment maintenus.