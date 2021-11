A Paris, Carrefour expérimente un magasin connecté où on ne scanne pas ses produits

Dans le petit magasin de 50 mètres carrés installé dans le 11e arrondissement de Paris, qui ouvrira jeudi matin, on entre et on sélectionne ses produits comme n'importe où ailleurs. C'est au moment du paiement que la magie opère: pas besoin de sortir les articles de son sac, il suffit de se présenter devant une tablette et celle-ci affiche directement son contenu. Adieu donc l'étape du scan en caisse. On valide son panier sur l'écran et on paye en sans-contact directement sur la tablette, ou sur une caisse automatique.

Pour savoir quels produits ont été sélectionnés, 60 caméras observent le client depuis les murs et le plafond, via une technologie élaborée avec la start-up californienne AiFi. Un algorithme représente ensuite le client sous la forme de points et de traits, comme un petit bonhomme en bâton, qu'on peut suivre dans le magasin, jusqu'à la caisse. Près de 2.000 capteurs de poids disposés sur les étagères complètent le système, pour définir exactement quels produits ont été pris.