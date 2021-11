Coronavirus: les gouverneurs wallons appellent le fédéral à «prendre ses responsabilités»

Ils se sont entendus ce matin : les gouverneurs wallons interpellent le fédéral et réclament qu’il intervienne dans la lutte contre la pandémie, « car les mesures actuelles sont insuffisantes et manquent de cohérence ».

A savoir, nous explique-t-on : « Les mesures prises la semaine dernière en Comité de concertation dans la lutte contre la pandémie sont insuffisantes, et en règle générale tout cela manque de clarté, de cohérence, de pédagogie. Le fédéral doit se mobiliser à nouveau, se montrer didactique, resserrer la vis, et mettre en œuvre des mesures cohérentes dans l’ensemble de nos régions, pour tout le pays ».

Les dix gouverneurs du pays (plus Bruxelles) et les représentants de la cellule de crise fédérale se concertent cet après-midi (en visio) à partir de 14 heures, sur fond de recrudescence de la pandémie. Avant cela, les gouverneurs wallons (Brabant wallon, Liège, Hainaut, Namur, Luxembourg), leurs conseillers également, ont échangé mercredi matin, afin d’avoir une position unanime, et le message, nous rapporte-t-on à bonne source, est clair : « Le fédéral doit prendre ses responsabilités ».

Au passage, il est question de réguler les rassemblements et fêtes de fin d’année, de Saint-Eloi à l’An neuf en passant par Saint-Nicolas et Noël. Les marchés de Noël sont dans le collimateur. Quoi qu’il en soit, les gouverneurs wallons, on l’a compris, réclament une intervention du fédéral, ils passeront le message cet après-midi en réunion avec leurs collègues de Flandre, de Bruxelles (ici, c’est une haute fonctionnaire qui opère) et les responsables de la cellule de crise fédérale.