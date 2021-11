Trafic de drogue au port d’Anvers: une vingtaine d’arrestations

La police judiciaire fédérale d’Anvers a mené ces derniers jours une vingtaine de perquisitions en Belgique et aux Pays-Bas dans le cadre d’une affaire internationale portant sur un trafic de cocaïne dans le port d’Anvers. Vingt suspects ont été appréhendés et quatre autres suspects ont été placés sous mandat d’arrêt international.

À lire aussi Comment la police judiciaire repense sa stratégie contre le crime organisé

Ces derniers jours, la police a pu arrêter treize suspects en Belgique et sept autres aux Pays-Bas. Quelque 150 policiers belges et néerlandais ont pris part à cette opération. Les enquêteurs ont également saisi trois véhicules, des objets de luxe tels que des montres, 36.000 euros en liquide ainsi que des armes. Plusieurs comptes et placements ont été gelés et des biens immobiliers ont été saisis.