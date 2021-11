"La vigueur de la reprise doit inciter la Belgique à la flexibilité budgétaire" (2)

"Compte tenu de la vigueur de la reprise, la Belgique est invitée à réexaminer régulièrement l'utilisation, l'efficacité et l'adéquation des mesures de soutien et à se tenir prête à les adapter si nécessaire à l'évolution de la situation", note l'exécutif, dans son avis sur les budgets joints des différents gouvernements du pays, remis le 15 octobre dernier.

Pour le reste, la Belgique, contrairement à 12 autres pays comme la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, mais surtout l'Italie, la Grèce et Chypre, ne souffre pas de déséquilibre macroéconomique, bien qu'avec la crise du Covid-19, sa dette, tant privée que publique, ait encore augmenté et "mérite d'être surveillée", dit la Commission.