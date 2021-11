Allemagne: le SPD, les Verts et les libéraux ont conclu un accord de gouvernement

Les sociaux-démocrates allemands, les Verts et les libéraux ont conclu mercredi un accord gouvernemental pour former une coalition qui va accéder au pouvoir et ouvrir ainsi une nouvelle ère après 16 années d’Angela Merkel, selon le contrat entre les trois partis consultés mercredi par l’AFP.

Ce que l’on sait

Les écologistes vont hériter de cinq ministères dont celui des Affaires étrangères et un « super-ministère » regroupant l’Economie et la protection du climat. Les noms des futurs ministres ne sont pas précisés dans le contrat de coalition dévoilé mercredi, mais selon la presse allemande, la co-présidente des Verts, Annalena Baerbock, devrait devenir la première femme à diriger la diplomatie du pays et l’autre dirigeant du parti écologiste, Robert Habeck, devrait être nommée à la tête du « super-ministère », avec en plus le titre de vice-chancelier du futur gouvernement d’Olaf Scholz.