Des constructeurs automobiles investissent dans l'extension des stations de rechargement

Ionity exploite actuellement environ 1.500 points de recharge rapides de véhicules électriques d'une capacité de 350 kW répartie dans 400 stations et 24 pays. L'objectif de cet investissement est de quadrupler le réseau à 7.000 stations environ dans un millier d'endroits. Les futurs points de rechargement seront installés sur les autoroutes et chaussées fréquentées ainsi que dans les grandes villes. Ces stations auront de 6 à 12 bornes. Par ailleurs, les stations actuelles bénéficieront de bornes supplémentaires.

Cet investissement est rendu possible grâce à l'apport de Blackrock, nouvel actionnaire et premier membre du consortium hors secteur automobile. Ionity a été fondée en 2017 en tant que coentreprise entre le groupe BMW, Mercedes-Benz AG, Ford Motor Company, le groupe Volkswagen avec Audi et Porsche, et le groupe Hyundai Motor.