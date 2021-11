Emmanuel André tire la sonnette d’alarme: «Il faut intervenir aujourd’hui»

Mercredi, le microbiologiste Emmanuel André tirait à nouveau la sonnette d’alarme. « Il n’y a aucun signe que la situation va s’améliorer de façon spontanée. Notre système de soins n’est plus capable de mettre en place de façon ciblée et efficace les mesures de prévention. Le nombre d’infections, de quarantaines et de fermetures vont s’accentuer », indiquait-il sur son compte Twitter en début d’après-midi.

« Ce variant delta, tellement plus contagieux, a réussi à surmonter les digues que nous avions construites. Et maintenant il faut que l’eau cesse de monter, il est temps de reprendre contrôle. A ce stade, attendre encore ne fera que rendre cette phase plus pénible et plus longue », a-t-il alerté.

À lire aussi «Un soignant qui ne croit pas en la médecine n’a pas sa place à l’hôpital»

Pour Emmanuel André, il faut intervenir dès maintenant. « Nous ne sommes plus à un stade où des efforts disparates ou une approche sectorielle minimaliste seront suffisants. Il faut limiter drastiquement le nombre de fois où le virus peut se transmettre dans notre société. » « Aujourd’hui, à chaque fois que vous voyez 150 personnes autour de vous, il y a parmi elles une personne infectée, capable de transmettre le virus autour d’elle. Dans de nombreuses communes, c’est déjà une personne sur 30 », tente-t-il d’expliquer afin de conscientiser un maximum la population.