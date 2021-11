"Casa Valonia": Des biotechs wallonnes en quête de partenariats en Espagne

Si les mots "collaboration" et "partenariat" étaient sur toutes les lèvres, belges et espagnoles, le contenu prêté à ces termes n'était pas forcément le même pour tout le monde. Pour Mithra, société cotée en Bourse et spécialisée dans la santé féminine, l'Espagne recèle de potentiels utilisateurs de sa plateforme de production (CDMO) flambant neuve de Flémalle (Liège). L'entreprise liégeoise a récemment conclu un accord avec la biotech belge ExeVir Bio, pour produire son candidat médicament contre le Covid-19, mais sa plateforme est encore loin d'être pleinement utilisée et d'autres partenariats de ce type sont les bienvenus, pourquoi pas avec des sociétés ibériques. "Nous avons une capacité de production flexible et pouvons accompagner les partenaires tout au long du processus, du stade pilote, pré-clinique jusqu'à la commercialisation", illustre Jean-Manuel Fontaine ("VP External et Scientific Affairs" chez Mithra), soulignant au passage la proximité de l'aéroport cargo de Liège.

Du côté de Novadip, une spin-off de l'UCLouvain spécialisée dans la reconstruction tissulaire, l'Espagne abrite des investisseurs potentiels, alors que l'entreprise wallonne a encore besoin de plusieurs millions d'euros de cash pour terminer, dans les années à venir, ses études cliniques. Mais pas seulement. Novadip n'exclut pas de trouver également des partenaires pour l'accompagner dans le développement et les études cliniques. "On a ici de très bons réseaux hospitaliers et des infrastructures de très haut niveau. L'Espagne et la Belgique ont le point commun d'être les leaders mondiaux dans les greffes de tissus", explique le CEO, Denis Dufrane, évoquant "le premier caillou" posé ce mercredi "pour pouvoir construire une histoire en Espagne".