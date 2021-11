Vers une université exempte de (cyber)violences basées sur le genre

Oui, les hommes aussi sont concernés par les cyberviolences, mais différemment. Des hommes académiques reçoivent parfois, eux aussi, des messages désagréables, voire des menaces, suite à leurs interventions dans la presse. Mais leurs compétences ne sont pas systématiquement mises en doute en raison de leur genre. Et ce même dans des cas où ils défendent sur des plateaux télé les mêmes idées que leurs consœurs sur les mêmes sujets. Prenons par exemple la vaccination des jeunes contre le covid. On leur dit : « Comment est-ce possible que des gens aussi responsables et qualifiés que vous en arrivent à de telles idées ? ». On ne leur dit pas : « Pour qui vous prenez-vous ? ». On leur dit : « Où est passée votre lucidité ? ». On ne leur dit pas : « J’ai honte pour vous ». Et ce qu’on ne leur dit surtout pas, en guise d’argument contre la vaccination des jeunes, c’est : « Avez-vous des enfants ? ». Cette question étant bien évidemment réservée aux expertes.

Sara Aguirre, chercheuse (ULB) ; Aurélie Aromatario, doctorante (ULB) ; Diane Bernard, Professeure (USL) ; Catherine Bourgeois, Chercheure au Groupe de recherche sur l’action publique et Striges (ULB) ; Caroline Closon, Professeure (ULB) ; Gily Coene, Professeure en éthique et philosophie et Présidente du centre de recherche RHEA sur le genre et la diversité (VUB) ; Anne-Sophie Crosetti, collaboratrice scientifique FNRS (ULB) ; Véronique Bragard, professeure (UCLouvain) ; Florence Caeymaex, philosophe, chercheuse FNRS (ULiège) ; Annalisa Casini, Chargée de cours (UCLouvain) et Coprésidente de Sophia, réseau belge des études de genre ; Natacha Chetcuti-Osorovitz, Sociologue, ENS Paris-Saclay (France) ; Mona Claro, Chargée de cours en sociologie (ULG) ; Anne-Sophie Collard, Professeure (UNamur) ; Florence Degavre, Professeure (UCLouvain) ; Elise Degrave, Professeure (UNamur) ; Sarah Demart, sociologue, Observatoire du sida et des sexualités, Striges (ULB) ; Marie Deridder, MSCA fellow et chercheure associée (UCLouvain) ; Sandrine Detandt, Professeure et directrice de l’Observatoire du sida et des sexualités (ULB) ; Marie-Sophie Devresse, Professeure (UCLouvain) ; Marie-Laure Fauconnier, Professeure ordinaire (ULiège) ; Isabelle Ferreras, Maitre de recherche FNRS et Professeure (UCLouvain) ; Aurore François, professeure (UCLouvain) ; Asuncion Fresnoza-Flot, Chercheure qualifiée FNRS, LAMC (ULB) ; Nathalie Frogneux Professeure ordinaire (UCLouvain) ; Chiara Giordano, chercheuse (ULB) ; Gloria González Fuster, Professeure chercheuse (VUB) ; Nathalie Grandjean, philosophe, Chargée de recherche FNRS (Université de Saint-Louis) et administratrice de Sophia, réseau belge des études de genre ; Pauline Grippa, doctorante (ULB) ; Agnès Guiderdoni, Professeure, Maître de recherche FNRS (UCLouvain) ; Maud Hagelstein, chercheuse FNRS (ULiege) ; Dr Marion Hallet, Collaboratrice scientifique, Film Studies (UNamur) ; Chloé Harmel, assistante en droit (UCLouvain) ; Julie Henry, doctorante en informatique (UNamur) ; Marie Jadoul, doctorante au Crid&p (UCLouvain) ; Coline Leclercq, Attachée au genre et à la diversité (UNamur) ; Andreia Lemaître, Professeure (UCLouvain) ; Sophie Lucas, Professeure ordinaire (UCLouvain) ; Berengere Marques-Pereira, Professeure invitée (ULB) ; Claire Martinus, Chargée de cours (UMons) ; Jacinthe Mazzocchetti, professeure (UCLouvain) ; Emmanuelle Mélan, Chargée de projets (UCLouvain) ; Lise Ménalque, doctorante (ULB) ; Moïra Mikolajczak, Professeure (UClouvain) ; Julie Minders, Doctorante au Germe (ULB) ; Astrid Modera, assistante et doctorante (UNamur) ; Emilie Moget, Chargée de cours invitée (UCLouvain) ; Maria Moreno, Référente Direction des affaires académiques (ARES) ; Justine Muller, assistante (UCLouvain) ; Sarah O’Neill, Professeure (ULB) ; Isabelle Ost, Professeure (USL-B) ; Nouria Ouali, professeure (ULB, Faculté de Philosophie et Sciences Sociales) ; Charlotte Pezeril, anthropologue (ULB) ; Valérie Piette, Doyenne de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales et Professeure (ULB) ; Eva Pigeon, Co-présidente de l’Assemblée Générale des étudiant · es de Louvain ; Perrine Pigeon, Assistante d’enseignement (ESPO-AGES) et de recherche (IACCHOS-CIRTES) (UCLouvain) ; Elodie Razzi, Professeure (ULiège) ; Natalie Rigaux, Professeure (UNamur) ; Ester Rizzi, Professeure (UCLouvain) ; Sandrine Roginsky, Professeure (UCLouvain) ; Laurence Rosier, Professeure (ULB) ; Isabelle Roskam, Professeure (UCLouvain) ; Muriel Sacco, Maitre de conférences en science politique (ULB) ; Alena Sander, doctorante (UCLouvain) ; Caroline Sappia, Chargée de cours invitée (UCLouvain) et rédactrice en chef de la revue Social Compass, Revue Internationale de sociologie de la religion ; Annick Sartenaer, Professeure ordinaire (UNamur) ; Christine Schaut, Chargée de cours (ULB) ; Sarah Sepulchre, Professeure (UCLouvain) ; Anne-Catherine Simon, Professeure ordinaire et conseillère du recteur à la Politique de communication institutionnelle (UCLouvain) ; Florence Stinglhamber, Professeure ordinaire et conseillère du recteur à la politique des ressources humaines (UCLouvain) ; Ariane Szafarz, Professeure de finance (ULB) ; Cécilia Talavera, doctorante en criminologie (ULB) ; Claudia Toma (Professeure de psychologie sociale et organisationnelle (ULB) ; Corrine Torrekens, Professeure de science politique (ULB) et victime régulière de cyberviolence ; Sandy Tubeuf, Professeure d’économie de la santé (UCLouvain) ; Denise Vandam, Professeure (UNamur) ; Line Vanparys, doctorante (UCLouvain) ; Pascale Vielle, Professeure (UCLouvain) ; Laurence Vincent, Référente Direction des affaires académiques (ARES) ; Apolline Vranken, doctorante (ULB) ; Geneviève Warland, Professeure invitée (UCLouvain) ; Sarah Wattelet, doctorante (UCLouvain) ; Isabel Yépez del Castillo, Professeure ordinaire émérite (UCLouvain)