Black Friday, Noël… bpost est prêt pour le boum de la fin de l’année

L’entrepôt est bien plus vaste qu’un terrain de football. Il a ses points d’entrée et ses « zones » avec, d’un côté, des espaces dédiés aux machines qui trient à haute cadence des lettres de tous les formats et, d’un autre, des aires dévolues aux dispositifs qui traitent des colis de toutes tailles. Le tout dans une abondance de bacs dûment étiquetés et de chariots métalliques qui se laissent pousser sur un béton parfaitement lisse où croisent aussi des chariots élévateurs.