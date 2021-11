«La vigueur de la reprise doit inciter la Belgique à la flexibilité budgétaire», dit la Commission européenne

Face à la forte reprise économique en cours, la Belgique doit se tenir prête à adapter ses mesures de soutien budgétaire, a indiqué mercredi la Commission européenne en validant le plan budgétaire 2022 du pays. Dans son évaluation, la Commission a rappelé « l’importance de la composition des finances publiques et de la qualité des mesures budgétaires, y compris par des investissements favorables à la croissance, soutenant notamment la transition écologique et numérique. Les mesures annoncées dans le projet de plan budgétaire sont conformes à la recommandation, tout en étant de faible ampleur ». Dans ces conditions, « compte tenu de la vigueur de la reprise, la Belgique est invitée à réexaminer régulièrement l’utilisation, l’efficacité et l’adéquation des mesures de soutien et à se tenir prête à les adapter si nécessaire à l’évolution des circonstances », note l’exécutif, dans son avis sur les budgets joints des différents gouvernements du pays, remis le 15 octobre dernier.