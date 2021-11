Coronavirus: les gouverneurs appellent «à réagir»

Pour les gouverneurs wallons qui se sont entretenus ce mercredi, il faut que le fédéral intervienne à nouveau dans la lutte contre la pandémie « car les mesures actuelles sont insuffisantes et manquent de cohérence ».

Les dix gouverneurs du pays (plus Bruxelles) et les représentants de la cellule de crise fédérale se sont concertés ce mercredi après-midi afin de trouver une réponse à la forte recrudescence de la pandémie. Les gouverneurs sont clairs, le fédéral doit réagir.

« Les mesures prises la semaine dernière en Comité de concertation dans la lutte contre la pandémie sont insuffisantes et, en règle générale, tout cela manque de clarté, de cohérence, de pédagogie. Le fédéral doit se mobiliser à nouveau, se montrer didactique, resserrer la vis et mettre en œuvre des mesures cohérentes dans l’ensemble de nos Régions, pour tout le pays. » Sans mesures supplémentaires rapidement, les gouverneurs prendront des mesures coordonnées et harmonisées entre eux, ont-ils prévenu.