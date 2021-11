Nathan Clumeck (ULB): «Préparons la 5e vague en imposant la vaccination des plus de 55 ans»

Pour l’expert, il faut que les politiques arrivent à dépasser la panique actuelle et s’attaquent à la question de la vaccination obligatoire. Sinon, on continuera à revivre sans cesse la même mauvaise histoire.

Nathan Clumeck est professeur en maladies infectieuses à l’ULB et au CHU Saint-Pierre. Dans le brouhaha de la quatrième vague, il lance un appel à préparer l’inévitable cinquième, dès aujourd’hui, via une vaccination obligatoire des plus de 55 ans. Sous peine de continuer à revivre sans cesse la même mauvaise histoire.

Que faire face à cette épidémie dont on ne voit pas le bout ?