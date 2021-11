Magdalena Andersson devient la première femme à diriger la Suède

Ce mercredi n’a pas été tout à fait la journée dont Magdalena Andersson avait rêvé. La nouvelle Première ministre suédoise, âgée de 54 ans, entre dans l’histoire comme la première femme à être élue à ce poste, cent ans après que le pays leur a accordé le droit de vote, et des années après ses voisins scandinaves. Mais la sociale-démocrate, ex-ministre des Finances du précédent gouvernement mené par Stefan Löfven, démissionnaire, a déjà subi ses premiers revers. Son gouvernement, ce qui était prévu, est minoritaire. Son budget, ce qui était beaucoup plus inattendu, a aussi été rejeté. Le Parti du centre, refusant l’influence des ex-communistes sur la politique gouvernementale, ne l’a pas voté. En conséquence, sur les 7,4 milliards d’euros de réformes prévus, entre un et deux milliards pourront être attribués par l’opposition de droite, qui veut notamment diminuer les taxes sur l’essence et plus d’argent pour la justice. « Gouvernement de gauche, budget de droite…