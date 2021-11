Nicolas Hulot devance les accusations: «Je n’ai jamais contraint personne»

L’histoire dira peut-être un jour (ou peut-être malheureusement jamais) à quoi il faudra comparer ce moment de télévision. A la confession-vérité de Dominique Baudis, l’ancien maire de Toulouse, suant en 2003 sur TF1 pour démentir des accusations de proxénétisme et de viols dont il sera plus tard innocenté ? Ou aux mensonges, dix ans plus tard et « droit dans les yeux », de Jérôme Cahuzac, quand l’ancien ministre du Budget jurait n’avoir jamais fraudé le fisc ?

Durant 37 minutes, sur BFM/TV, Nicolas Hulot aura laissé ce mercredi le téléspectateur totalement désemparé. Incapable de juger, sinon par son seul ressenti subjectif, la sincérité ou non de ses propos. Bourreau ou martyr, l’une des personnalités les plus populaires du pays ?