Loïc Lapoussin savoure ce qui lui arrive: «Je me sens plus à l’aise en Division 1A, j’y ai plus d’espace»

Loïc, l’Union est championne d’automne. Quel incroyable parcours jusqu’à présent !

Effectivement. On est sur la continuité de la saison dernière. Il faut poursuivre de cette manière.

On a, de plus, l’impression que le groupe ne plane pas…

En fait, ce qu’on est en train de vivre, on l’a également connu la saison dernière où on gagnait aussi énormément de matches. Et on était toujours resté les pieds bien sur terre. Je ne m’inquiète donc vraiment pas par rapport à cela.