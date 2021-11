Coup dur pour le PSG, privé de Verratti et Wijnaldum pour le choc contre Manchester City

Mauvaise nouvelle pour le PSG, qui devra composer sans les milieux Marco Verratti et Georginio Wijnaldum face à Manchester City, dans le choc du groupe A, où Bruges accueillera Leipzig. Tous les deux attendus comme titulaires, Verratti et Wijnaldum se sont blessés à l’entraînement mardi et ont déclaré forfait, selon le quotidien L’Équipe. Les Parisiens devront donc défier l’ogre cityzen avec un milieu de terrain sérieusement déforcé, ce mercredi à 21h.