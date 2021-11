Ligue des champions: le PSG souffre contre Manchester City, le Real se rapproche de la qualification (direct)

Le Real Madrid, l’Inter Milan et le FC Porto peuvent également décrocher leur ticket dès mercredi soir si les planètes s’alignent pour eux.

Les richissimes Manchester City et Paris SG s’affrontent pour une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, au moment où le Borussia Dortmund disputera, lui aussi, un match décisif, à Lisbonne, face au Sporting Portugal.

Groupe A

Manchester City – PSG

Choc de titans dans le groupe A ! Manchester City reçoit le PSG pour une affiche bardée de stars avec pour enjeu la qualification pour les huitièmes de finale. Les deux clubs disposent d’une avance conséquente sur Bruges et Leipzig dans le groupe A, de sorte que le gagnant à Manchester sera assuré de jouer les huitièmes.

Les Citizens n’ont même besoin que d’un nul pour se qualifier, quoi qu’il advienne dans l’autre match du groupe.

Groupe B

Liverpool – Porto

Le FC Porto (5 pts) devra protéger sa deuxième place à Anfield, contre Liverpool, déjà certain d’être premier du groupe grâce à un bilan parfait (4 matches, 4 victoires).

Les Dragons auront probablement aussi un oeil sur la performance de l’Atlético, qu’ils recevront lors de la dernière journée dans ce qui sera probablement un match couperet pour la place en huitièmes.

Atlético Madrid – AC Milan

L’AC Milan en danger ! Bon dernier du groupe B avec un petit point, le club lombard a une dernière chance d’éviter l’élimination précoce, au stade Metropolitano de Madrid.

Les coéquipiers d’Olivier Giroud doivent absolument vaincre l’Atlético (3e, 4 pts), sinon, fini l’Europe !

Groupe C

Besiktas – Ajax 1-2

Besiktas a concédé une 5e défaite en autant de matchs, 1-2 contre l’Ajax. Après avoir pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Rachid Ghezzal sur pénalty (22e), le champion de Turquie en titre s’est écroulé en deuxième période, subissant un doublé de l’Ivoirien Sébastien Haller (54e et 69e).

Besiktas, qui n’a donc pas pris le moindre point alors que se profile la dernière journée de la phase de poules, est condamné à la 4e place du groupe C.

Sporting Portugal – Dortmund

Dénouement à Lisbonne ? Derrière l’Ajax Amsterdam, déjà qualifiée, le Sporting Portugal et le Borussia Dortmund joueront un duel décisif pour le deuxième ticket du groupe C. Le club d’Erling Haaland, à égalité parfaite de points avec son adversaire (6), se qualifiera en cas de victoire à Lisbonne.

Les Portugais, battus (1-0) au match aller à Dortmund, ont eux besoin d’une victoire par plus d’un but d’écart pour être qualifiés sans plus attendre. Un nul mettrait en ballottage favorable le BVB, qui dépendra alors de lui-même lors de la dernière journée où il reçoit le Besiktas, bon dernier.

Groupe D

Inter – Shakhtar Donetsk 2-0

L’Inter Milan, en battant le Shakhtar Donetsk ce mercredi à San Siro, a fait un grand pas vers les 8e de finale de la Ligue des champions, un stade que les Nerazzurri n’ont plus atteint depuis dix ans.

Sheriff Tiraspol – Real Madrid

Le Real est prévenu. Leader du groupe (9 pts), le club merengue se déplace en Trandniestrie, chez le petit Sheriff Tiraspol (3e, 6 pts) qui l’avait humilié en septembre en venant gagner au stade Bernabeu (2-1).