Ligue des champions: l’Inter face au Shakhtar pour décrocher la qualification, Besiktas reçoit l’Ajax (direct à 18h45)

Avant le choc tant attendu entre Manchester City et le PSG, l’Inter tentera de décrocher son ticket pour les huitièmes de finale face au Shakhtar Donetsk, ce mercredi en début de soirée à Milan.

Le Real Madrid, l’Inter Milan et le FC Porto peuvent également décrocher leur ticket dès mercredi soir si les planètes s’alignent pour eux.

Les richissimes Manchester City et Paris SG s’affrontent pour une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi soir (21h00), au moment où le Borussia Dortmund disputera, lui aussi, un match décisif, à Lisbonne, face au Sporting Portugal.

Groupe A

Manchester City – PSG

Choc de titans dans le groupe A ! Manchester City reçoit le PSG pour une affiche bardée de stars avec pour enjeu la qualification pour les huitièmes de finale. Les deux clubs disposent d’une avance conséquente sur Bruges et Leipzig dans le groupe A, de sorte que le gagnant à Manchester sera assuré de jouer les huitièmes.

Les Citizens n’ont même besoin que d’un nul pour se qualifier, quoi qu’il advienne dans l’autre match du groupe.

Groupe B

Liverpool – Porto

Le FC Porto (5 pts) devra protéger sa deuxième place à Anfield, contre Liverpool, déjà certain d’être premier du groupe grâce à un bilan parfait (4 matches, 4 victoires).

Les Dragons auront probablement aussi un oeil sur la performance de l’Atlético, qu’ils recevront lors de la dernière journée dans ce qui sera probablement un match couperet pour la place en huitièmes.

Atlético Madrid – AC Milan

L’AC Milan en danger ! Bon dernier du groupe B avec un petit point, le club lombard a une dernière chance d’éviter l’élimination précoce, au stade Metropolitano de Madrid.

Les coéquipiers d’Olivier Giroud doivent absolument vaincre l’Atlético (3e, 4 pts), sinon, fini l’Europe !

Groupe C

Besiktas – Ajax

Le club turc, zéro point, n’ira pas plus loin en C1 mais conserve une toute petite chance d’être reversé en Ligue Europa. Devant son bouillant public, il lui faudra battre l’Ajax et espérer une défaite de Dortmund pour avoir l’occasion de jouer la troisième place dans la Ruhr.

Sporting Portugal – Dortmund

Dénouement à Lisbonne ? Derrière l’Ajax Amsterdam, déjà qualifiée, le Sporting Portugal et le Borussia Dortmund joueront un duel décisif pour le deuxième ticket du groupe C. Le club d’Erling Haaland, à égalité parfaite de points avec son adversaire (6), se qualifiera en cas de victoire à Lisbonne.

Les Portugais, battus (1-0) au match aller à Dortmund, ont eux besoin d’une victoire par plus d’un but d’écart pour être qualifiés sans plus attendre. Un nul mettrait en ballottage favorable le BVB, qui dépendra alors de lui-même lors de la dernière journée où il reçoit le Besiktas, bon dernier.

Groupe D

Inter – Shakhtar Donetsk

L’Inter Milan (2e, 7 pts) a l’occasion de sortir de la course le Shakhtar Donetsk (1 pt). Une victoire leur assurerait la qualification pour les huitièmes.

Sheriff Tiraspol – Real Madrid

Le Real est prévenu. Leader du groupe (9 pts), le club merengue se déplace en Trandniestrie, chez le petit Sheriff Tiraspol (3e, 6 pts) qui l’avait humilié en septembre en venant gagner au stade Bernabeu (2-1).