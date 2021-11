Ligue des champions: Manchester City s'offre le choc face au PSG, le Real s’impose contre le Sheriff Tiraspol

Avec huit points, les Parisiens ne peuvent plus être rejoints par les Allemands et les Belges (4 pts chacun)... mais ne peuvent plus rejoindre non plus les Mancuniens (12 pts), assurés de la première place du groupe et donc d’un tirage au sort protégé pour les huitièmes.

Groupe B

Liverpool – Porto 2-0

Déjà assurés de disputer les hutièmes de finale, les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés à domicile face au FC Porto. Les buts ont été inscrits par Thiago Alcantara et Mohamed Salah.

Atlético Madrid – AC Milan 0-1

L’Atlético Madrid s’est fait surprendre à domicile par l’AC Milan (1-0) sur un but de Messias Junior en fin de rencontre (88e). Petite consolation pour les «Colchoneros»: Liverpool, déjà qualifié, a joué le jeu et battu Porto 2-0. Mais l’équipe de Diego Simeone (4 pts) jouera très gros dans quinze jours au Portugal, où elle devra battre les Dragons (5 pts) pour voir les huitièmes...

Groupe C

Besiktas – Ajax 1-2

Besiktas a concédé une 5e défaite en autant de matchs, 1-2 contre l’Ajax. Après avoir pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Rachid Ghezzal sur pénalty (22e), le champion de Turquie en titre s’est écroulé en deuxième période, subissant un doublé de l’Ivoirien Sébastien Haller (54e et 69e).

Besiktas, qui n’a donc pas pris le moindre point alors que se profile la dernière journée de la phase de poules, est condamné à la 4e place du groupe C.

Sporting Portugal – Dortmund 3-1

Petit événement: le Borussia Dortmund, toujours privé de sa star Erling Haaland blessée, a chuté 3-1 sur le terrain du Sporting, à Lisbonne, laissant les Portugais s’assurer la deuxième place qualificative pour les huitièmes, notamment grâce à un doublé de Pedro Gonçalves (30e, 39e).

Ce succès, acquis en supériorité numérique après l’exclusion d’Emre Can (74e), permet au Sporting Portugal de s’assurer l’ascendant dans les confrontations directes (défaite 1-0 à l’aller) et donc de condamner le BVB, quart de finaliste la saison dernière, à être reversé en Ligue Europa...

Groupe D

Inter – Shakhtar Donetsk 2-0

L’Inter Milan, en battant le Shakhtar Donetsk (2-0) mercredi à San Siro, a décroché son billet pour les 8e de finale de la Ligue des champions, pour la première fois depuis dix ans.

L’équipe de Simone Inzaghi s’est qualifiée grâce à la victoire en soirée du Real Madrid face au Sheriff (3-0) et pourra disputer la première place du groupe contre les Madrilènes, actuellement premiers avec deux points d’avance sur les Italiens.