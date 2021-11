Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a mis fin à une série de dix séances de baisse

Quinze de ses éléments ont terminé en hausse, UCB (100,20) ayant donné le signal de départ en bondissant de plus de 4% sur une recommandation à l'achat, écart finalement ramené à 3,24%. Ageas (47,21) a pris le relais et la tête en rebondissant de 4,54% tandis que KBC (75,54) et AB InBev (52,38) ont regagné 0,94 et 0,65%. Solvay (105,00) a viré de 0,76% à la baisse alors que Galapagos (44,14) et arGEN-X (245,10) ont rebondi de 3,72 et 2,81%.

Les immobilières ont vu Aedifica (115,50) et Cofinimmo (141,00) s'apprécier de 2,21 et 1,15% en compagnie de WDP (41,40), en hausse de 1,42%. Aperam (45,03) a terminé en baisse de 0,92% tandis que Umicore (44,18) a regagné 0,18%, Ackermans (148,80) reperdant 0,73%. Elia (105,60) et Melexis (104,80) se sont apprécié de 1,15 et 0,58%. Proximus (16,87) est restée positive de 0,24% et Telenet (30,86) négative de 0,96%, Orange Belgium (19,50) gagnant par ailleurs 0,52% tandis que Bpost (7,28) a perdu 1,29%.