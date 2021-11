31 migrants morts dans un naufrage: Boris Johnson se dit «choqué, révolté et profondément attristé»

« Nous avons eu des difficultés à persuader certains de nos partenaires, en particulier les Français, d’agir à la hauteur de la situation, mais je comprends les difficultés auxquelles tous les pays sont confrontés et ce que nous voulons maintenant, c’est faire plus ensemble », a-t-il déclaré sur Sky News à l’issue d’une réunion de crise.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit mercredi « choqué, révolté et profondément attristé » par la mort d’au moins 31 migrants dans la Manche, assurant vouloir « faire plus » avec la France pour décourager les traversées illégales.

Ce drame, qualifié de « tragédie » par le Premier ministre français Jean Castex, est le plus meurtrier depuis l’envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche, face au verrouillage croissant du port de Calais et d’Eurotunnel emprunté jusque-là par les migrants tentant de rallier l’Angleterre.

Avant ce naufrage, le bilan des décès depuis le début de l’année s’élevait à trois morts et quatre disparus. En 2020, six personnes avaient trouvé la mort et trois autres avaient été portées disparues. Quatre décès avaient été recensés en 2019.