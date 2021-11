Qui sont les oubliés du télétravail ?

Le retour en force du télétravail a une nouvelle fois dépeuplé les bureaux pour lesquels nos témoins travaillent. « Le Soir » est parti à la rencontre de trois personnes qui racontent comment cette pratique a changé leur quotidien au boulot. Et parfois leur vie.

1

Olivier, agent de gardiennage

Depuis le centre de contrôle à l’entrée du bâtiment, Olivier guette les allées et venues du personnel et des visiteurs. Cela fait 25 ans que cet agent de gardiennage travaille pour le même client : une banque située non loin du quartier européen. Dans l’immeuble où il travaille, il y avait près de 4.000 membres du personnel. Un personnel en présentiel qui a beaucoup diminué avec la crise du coronavirus : ils sont passés à 70 en raison du télétravail strict.