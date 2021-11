Anderlecht: coup de filet important sur la scène bruxelloise du trafic de stups

Le quartier du Peterbos, ainsi que d’autres quartiers d’Anderlecht et de la capitale, se sont réveillés sur la vision d’un important déploiement policier. Vingt-trois perquisitions ont effectivement été menées de concert ce mardi, à partir de 5h du matin, dans le cadre d’une vaste opération « antistup » diligentée par la zone Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest) et appuyée par au moins trois autres zones de la capitale ainsi que par la police fédérale. « Quinze d’entre elles ont eu lieu sur le territoire de la zone de police Midi (Anderlecht), six dans d’autres zones de police bruxelloises (Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles-Capitale, Woluwe-Saint-Lambert), et deux en dehors de Bruxelles (Puurs-Sint-Amands et Asse) », précise le parquet à propos de ce dossier, qui fait l’objet d’une instruction judiciaire.

Vu le déploiement de force prévu pour l’occasion, la police ne s’attendait pas à être reçue avec du café et des petits biscuits. « Seize de ces perquisitions ont eu lieu avec l’assistance de services spécialisés de la police locale et des unités spéciales de la police fédérale, en raison de la présence possible d’armes », explique ainsi le parquet. Et de fait, des armes ont bien été retrouvées et saisies en plusieurs lieux, aux côtés de « 9.230 kilos de cannabis », de « 435 grammes de cocaïne » et « d’une somme d’argent d’au moins 180.000 euros ».