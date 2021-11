La réalité des détenus vaut bien un musée

La prison est un angle mort de notre société. Pour ceux qui ne l’ont pas vécue, il y a certes les rapports (jamais surprenants, souvent négatifs) sur les conditions de détention défaillantes dans notre pays – dernier exemple en date, celui très alarmant du Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) sur les cellules de punition – ou la possibilité de s’intéresser aux témoignages de détenus et de leurs proches. Il y a aussi les fantasmes, les discours simplistes. Et, souvent, l’indifférence. Les institutions pénitentiaires de la capitale (Saint-Gilles, Forest, Berkendael, formant un grand ensemble à cheval sur les deux communes) ont cependant la particularité de s’intégrer au cœur de la ville. On n’est pas dans leurs murs, on peut même se ficher de ce qu’il s’y passe, mais, au moins, la prison est « là », elle nous rappelle à sa présence. Plus pour longtemps.