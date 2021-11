Pression maximale sur Alexander De Croo pour prendre de nouvelles mesures sanitaires

C’est plus que de la pression, ce n’est pas (encore ?) de la panique, on est entre les deux. Moins d’une semaine après le Comité de concertation, et malgré une courbe chiffre qui faisait partie des scénarios de la semaine dernière, les responsables politiques sont sollicités, interpellés, poussés à… « réagir ». Dans toutes les langues.

D’abord celle des gouverneurs de province. Les six hauts fonctionnaires wallons (Liège, Hainaut, Brabant wallon, Namur, Luxembourg) ont donné le ton fin de matinée en délivrant ce message : « Le fédéral doit prendre ses responsabilités ». Quelques heures plus tard, les dix gouverneurs du pays cette fois, francophones et flamands réunis – Cathy Berx, pour la province d’Anvers, se démultiplie dans les médias au nord depuis 48 heures –, après des échanges de vue dans l’après-midi, en présence de représentants du centre de crise fédéral, ont renchéri : « Il faut un comité de concertation ».