Plus de vert pour les petites villes wallonnes

Pour y apporter du vert, de la fraîcheur et lutter contre les inondations, la Région finance la création de parc et la désimperméabilisation de parkings et de places dans 17 petites villes wallonnes.

Dix-sept villes de Wallonie vont se partager la coquette somme de 12,1 millions d’euros pour créer des nouveaux espaces verts, a annoncé jeudi le gouvernement sudiste. Ces 45 nouveaux hectares verts devraient permettre aux villes en question de mieux faire face aux conséquences du changement climatique. Les espaces verts vont apporter de l’ombre et de la fraîcheur en cas de chaleur, favoriser l’infiltration des eaux de pluies en cas de fortes précipitations et retenir un peu l’humidité en cas de sécheresse.

Les heureuses élues sont Arlon, Ath, Binche, Braine-le-Comte, Comines, Dour, Eupen, Frameries, Gembloux, Huy, Lessines, Marche-en-Famenne, Pont-à-Celles, Rixensart, Soignies, Waremme et Wavre. Soit des communes de plus de 15.000 habitants et de moins de 50.000. Ici on va désimperméabiliser et verduriser un parking ou des places, ailleurs aménager un espace vert, ailleurs encore créer des fossés végétalisés pour recueillir l’eau de ruissellement, ou concevoir un nouveau parc inondable. « D’autres appels à projets suivront pour poursuivre la végétalisation et renforcer la biodiversité dans nos communes », a indiqué la ministre de la Nature Céline Tellier (Ecolo).