Podcast – Pourquoi les Beatles fascinent toujours autant The Beatles : Get Back, c'est le nom du documentaire réalisé par Peter Jackson et disponible sur Disney+. Que peut-on y découvrir et pourquoi les Beatles fascinent toujours autant ? On a posé la question à différents spécialistes.

Publié le 24/11/2021

Du 25 au 27 novembre, la plateforme Disney+ propose un documentaire en trois parties sur les Beatles. Réalisé par Peter Jackson, le film se base sur des enregistrements réalisés à la fin 1969. Si le film « Let it be » de 1970 (et basé sur les mêmes images) donnait l’image d’un groupe en pleine séparation, le documentaire de Peter Jacskson donne une image plus juste des Fab Four. Dans ce podcast, on lève un coin du voile sur le contenu de « The Beatles : Get Back » avec Didier Stiers, journaliste culture et Dan Lacksman, producteur, compositeur, ingénieur du son et fan absolu des Beatles.