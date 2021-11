Coronavirus: le médecin wallon fournissait également de faux certificats à des Flamands

Selon la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) une fraude aux CST a été détectée lundi. Une anomalie d’encodage d’un médecin a démontré que ce dernier avait fraudé à hauteur de 2.000 fausses vaccinations et donc à 2.000 faux Covid Safe Tickets.

Le médecin wallon est suspecté d’avoir fourni 2.000 faux certificats de vaccination. Un dossier de faux et usage de faux est actuellement à l’instruction auprès du parquet de Charleroi à la suite d’une plainte et d’une constitution de partie civile de l’Aviq (l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité). Tous les certificats et les Covid Safe Tickets (CST) délivrés en conséquence ont été invalidés.