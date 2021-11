L’ACFF lance sa nouvelle émission «ACFF Actu» dès ce vendredi!

L’ACFF et Michel Lecomte lancent leur nouvelle émission, intitulée « ACFF » actu, dès ce vendredi à 18h45. Cette nouvelle émission hebdomadaire, éditée par l’ancien Chef des sports de la RTBF, se présentera sous un format de 13 minutes et sera diffusée en première sur le site internet de l’ACFF, sa page Facebook et sa chaîne YouTube chaque vendredi à 18h45. Elle sera ensuite accessible en permanence sur ces mêmes canaux ainsi que sur le site sport de la RTBF et sur Auvio.

« Elle s’intéressera à tous les aspects du football amateur vus et vécus de l’intérieur grâce à nos six reporters qui sillonnent les terrains de Wallonie et de Bruxelles », précise le communiqué de l’ACFF. « Parmi les rubriques récurrentes, vous retrouverez les conseils de Felice Mazzu, un entraîneur pro longtemps immergé dans la réalité du football amateur, le point de vue d’un coach féminin, un portrait de bénévole toujours indispensable dans la vie d’un club, un sujet consacré aux activités de l’ACFF, les actualités de la semaine à l’ACFF, une question qui fait débat et qui permettra d’aborder les sujets auxquels les clubs ou les joueurs sont confrontés régulièrement, ainsi qu’un invité en studio. »