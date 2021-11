Quatrième vague: du côté des experts, le tabou des fermetures en passe d’être levé

Encore tabou il y a deux semaines, le mot « confinement » a fait son grand retour dans le discours médiatique, politique et celui des experts. « Je n’aime pas utiliser ce concept trop rapidement, mais nous pourrions suspendre temporairement des activités risquées », a lâché le virologue et porte-parole interfédéral de la crise covid, Steven Van Gucht, dans les colonnes du Laatste Nieuws. « Le virus est partout et nous devons essayer de le ralentir. Le monde de la nuit et les écoles ne sont pas les seuls lieux problématiques. » « Nous ne sommes plus à un stade où des efforts disparates ou une approche sectorielle minimaliste seront suffisants », a embrayé le microbiologiste, Emmanuel André (KUL) via Twitter.