Bonne nouvelle pour le Standard: Arnaud Bodart a repris l’entraînement!

Victime en fin de semaine dernière d’un coup direct sur le genou qui l’avait obligé à faire l’impasse sur le match face à Eupen, Arnaud Bodart a effectué mercredi son retour sur le terrain, mais s’est entraîné individuellement. Si les douleurs encore ressenties mardi disparaissent, il pourrait participer ce jeudi à la double séance de travail prévue. Abdoul Fessal Tapsoba s’est quant à lui de nouveau entraîné normalement. Quant à Daouda Peeters, qui souffre d’une neuropathie et qu’on ne reverra plus avant de longues semaines ou mois, il a quitté l’Académie et été pris en charge à l’extérieur.