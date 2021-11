Coronavirus: le tracing dans les écoles ne suit pas la cadence

La situation est chaotique dans les écoles. Tous les parents de la classe sont informés de plusieurs cas positifs. La direction écrit pour dire qu’elle ne peut plus rien faire, de même que le PSE et toujours pas d’appels du centre de tracing. Ça fait déjà quatre jours », s’insurge un parent d’élève. Il n’est pas le seul. Les témoignages de parents inquiets se multiplient, tandis que les directeurs et directrices d’école sont démunis. « Le retard est considérable », confirme Christine Toumpsin, directrice de l’Institut Notre-Dame d’Anderlecht. « Lorsqu’un parent nous avertit que son enfant est positif, nous sommes officiellement prévenus cinq, voire six jours plus tard. Si un parent décide de ne pas nous prévenir, nous n’en savons rien. Donc, à l’heure actuelle, je ne sais pas vous dire combien d’enfants sont positifs dans mon établissement. »