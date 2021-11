Liberté individuelle, liberté d’idiot?

Est-on si sûr qu’on a d’un côté des égoïstes narcissiques et, de l’autre, des individus soucieux du bien collectif, s’interroge dans une carte blanche Vincent Engel

Les récentes manifestations contre les mesures gouvernementales visant à affronter la vague la plus récente (quatrième ou cinquième selon les pays) ont suscité des réactions plutôt violentes dans les médias et auprès des gouvernants. Le Premier ministre hollandais a qualifié ces manifestants d’« idiots », et notre Premier ministre, Alexander De Croo, a trouvé ces violences absolument inacceptables parce qu’elles visaient les forces de police.